Max Kruse'den açıklama: 'Almanya'yı özledim'

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, facebook canlı yayınında soruları yanıtladı. Alman basınından gelen soruları cevaplayan Kruse, Fenerbahçe, corona virüs ve İstanbul'daki son durumu anlattı.

Almanya'ya karşı içinde özlem olduğunu aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Koronavirüs kriziyle beraber maaşlar nasıl olacak bilmiyoruz. Kulüp maaşları ödeyebilecek mi, para akışı nasıl sağlanacak. Ya da oyuncu gönderimleri nasıl olacak bilemiyorum, bir fikrim yok. Şu an için gelecek yılda buradayım gibi gözüküyor. Almanya'yı özlediğimi ve içimde bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve yeniden orada oynayabilmeyi istiyorum" dedi.

Kruse, Fenerbahçe'nin İstanbul'dan çıkmalarına şu anda izin vermediğini kaydederek, "Önümüzdeki günlerde kulüp İstanbul dışına çıkmamızı istemiyor. Türkiye dış uçuşları zaten kapattı. Şu anda burada kalarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Elimizdeki koşullardan en iyisini yapacağız. Normalde idmanlara 1 saat ya da 1.5 saatte giderdik trafikten. Şimdi 20 dakikada tesislerdeydim. Kısa bir süre daha fizik tedavim kaldı, ama daha tam yapamadık. Şu anda olağanüstü zamanlardayız, anlayışlı olmalıyız" yorumunu yaptı.