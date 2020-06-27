Max Kruse'den olay paylaşım: Şaka yaptım!

Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshederek bir anda herkesi şoke etmişti. Sarı-lacivertlilere imza attığında taraftarları büyük bir heyecana sokan Kruse, bir türlü beklenen katkıyı verememişti.

Alman yıldız, sakatlıklarla geçen 26 haftalık Fenerbahçe kariyerinde toplam 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.

MAHKEMELİK OLDU

Fenerbahçe'den şubat ayından itibaren para alamadığını söyleyen Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ancak, Fenerbahçe'den yapılan açıklama durumun tam tersi olduğu yönünde. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır." denildi.

KAVGA İDDİALARI

Max Kruse'yi ayrılığa iten nedenler arasında kaptan Emre Belözoğlu ve yardımcı antrenör Volkan Demirel ile tartışmasının da yer aldığı öne sürülmüştü.

"ŞAKA YAPTIM"

Gelecek sezon için hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olan Max Kruse'den flaş bir paylaşım gelmişti. Sözleşmesini tek taraflı feshederek Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, önceki gün Stuttgart'ın tesislerinden bir paylaşım yaptı. Kruse'nin bu paylaşımından sonra "Stuttgart'a transfer oluyor" yorumları yapılmıştı.

Alman yıldız konuyla ilgili olarak, "Lütfen bana kızmayın, bu sosyal medya üzerinden bir şakaydı" dedi. Fotomaç'ın haberine göre Alman oyuncunun, bir yardım organizasyonuna dikkat çekmek istediği ifade edildi.