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01.07.2018 - 13:46 |

Mbappe, Bolt'u bile geçti: 37.58 km...

Fransa’yı neredeyse tek başına çeyrek finale taşıyan Kylian Mbappe, ilk gol öncesi yaşanan penaltı pozisyonunda yakaladığı 37.58 kilometrelik hızla Usain Bolt’u bile geçti.

Mbappe, Bolt'u bile geçti: 37.58 km...
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Mbappe'den sosyal medyayı sallayan depar!
Mbappe'den sosyal medyayı sallayan depar!
Mbappe'den sosyal medyayı sallayan depar!
Mbappe'den sosyal medyayı sallayan depar!Haberin Tüm Fotoğrafları

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin’i 4-3 yenen Fransa’da maçın adamı olan Kylian Mbappe, ilk gol öncesinde kazandırdığı penaltıyla da dikkatleri topladı. Penaltı öncesi kendi yarı sahasında topla depara kalkıp, ceza sahası içinde yerde kalan Fransız yıldız koşu mesafesi ve hızı olay oldu.

Arjantin basınında yer alan haberde, Mbappe’nin Usain Bolt’u andırdığı ve Bolt’un mesafesinden daha iyi sonuç elde ettiği vurgulandı. Buna göre aynı alanı 37.58 kilometre hızla geçen 19 yaşındaki Mbappe, aynı mesafeyi 2009’da Berlin’de 38 kilometre hızla koşan Usain Bolt’tan daha etkili oldu.

Almanya’da yayın yapan SKY Deuschtland’da da konu olan bu durum yoğun ilgi gördü.

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