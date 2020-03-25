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25.03.2020 - 08:36 |

Mbaye Diagne: Türkiye'ye gelmek istiyorum....

Mbaye Diagne, Galatasaray yönetimiyle temasa geçerek koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek istediğin dile getirdi.

Mbaye Diagne, Belçika'daki koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmek istiyor. 

Club Brugge'a kiralanan Diagne'den yönetime, "Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bana yardım edin" mesajı geldi. Senegalli golcü, Belçika'da durumun kendisini korkuttuğunu ifade etti.

Öte yandan, Diagne'ye Fransız ve İngiltere'den talipler olduğu ancak tecrübeli futbolcunun, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediği ifade edildi. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim ise oyuncuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istiyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Diagne, Club Brugge formasıyla bu sezon 6 lig maçına çıktı ve 4 gol attı.

Mbaye Diagne: Türkiyeye gelmek istiyorum....

Mbaye Diagne: Türkiyeye gelmek istiyorum....

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