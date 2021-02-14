‘Medeniyetin beşiği Mardin’

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gitti. Temasları kapsamında otelde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Programı’na katılan Bakan Kasapoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığınca Mardin’e yapılan yatırımları anlatan Kasapoğlu, gençlerin spora erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Mardin’in gençlik ve sporcu potansiyelinin olduğu bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: “Kültürün, tarihin, medeniyetin beşiği şehir, sembol şehrimiz Mardin’deyiz. Gerek gençliğiyle gerek sporcu potansiyeliyle önemli bir şehrimiz Mardin. Daha önce konuştuğumuz projelerin pek çoğunun bitme aşamasına geldiğini ve hatta bitenleri de gördük.

Amacımız vatandaşlarımızın, halkımızın her alanda tesislere olan erişimlerini güçlendirmek. Her bir gencimizin spora ve tesise olan erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bugün imzaladığımız protokollerle bu yatırım sürecini taçlandırmış olduk. Mardin’de gençlik merkezi olmayan ilçe olmayacak.”

Kasapoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi uygulama otelinde de gençlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Artuklu Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından üniversite kampüsünde kurulan “Genç Ofisi”nin açılışını gerçekleştirdi.