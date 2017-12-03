Medipol Başakşehir 1 - 0 Osmanlıspor

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi.

İlk yarıda etkili olan taraf Başakşehir olsa da iki ekip de gol yollarında aradığını bulamadı ve soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.

İkinci yarıda sahneye çıkan Eprenau 57. dakikada takımını liderliğe taşıyan golü kaydetti. 90 dakika da Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından M. Başakşehir puanını 30'a yükseltti ve 29 puanlı Galatasaray'ı geçerek liderliğe oturdu. Osmanlıspor ise 11 puanda kaldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 71 Emre Belözoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 85 Napoleoni), Kerim Frei, Visca, Mossoro (Dk. 78 Hakan Özmert), Adebayor Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Anıl Karaer, Musa Çağıran, Tugay Kacar (Dk. 72 Sadeghian), Umar, Özer Hurmacı (Dk. 79 Regattin), Serdar Gürler, Cikalleshi (Dk. 78 Doukara)

Gol: Dk. 57 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 55 Cikalleshi, Dk. 81 Sadeghian, Dk. 88 Regattin (Osmanlıspor), Dk. 89 Emre Belözoğlu, Dk. 90+1 Adebayor (Medipol Başakşehir)

Maçtan Dakikalar

15. dakikada sol kanattan Clichy ortasını yaptı. Adebayor'un ceza sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada Adebayor, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Caicara'ya pasını verdi. Caicara, topu tekrar Adebayor'a çıkardı. Adebayor'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, top kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.

35. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun topla sağ kanatta buluşan Visca, pasını Mossoro'ya verdi. Mossoro'nun altıpas üzerinden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mossoro kafasıyla topu arka direğe gönderdi. Epureanu'nun arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



64. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışında sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Mahmut Tekdemir'in yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



65. dakikada Mossoro sağ kanatta hareketlenen Visca'ya pas verdi. Topla buluşan Visca, topu ceza sahası içindeki Adebayor'a gönderdi. Adebayor'un penaltı noktasına yakın bölgede bekletmeden yaptığı vuruşta, topu kaleci Hakan Arıkan kontrol etti.



77. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.



86. dakikada Napoleoni'nin ceza sahasının önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



87. dakikada Osmanlıspor tehlikeli geldi. Doukara sol kanattan ceza sahasına girdi ve boş pozisyondaki Umar'a pas verdi. Umar'ın yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın ayaklarından döndü.



Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Lucescu ile Tayfur Havutçu, Başakşehir - Osmanlıspor maçında

A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu, Medipol Başakşehir ile Osmanlıspor maçında tribündeydi. Karşılaşmayı ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.

Süper Lig’de ve TFF 1. Lig’de birçok müsabakayı yerinden takip eden Milli Takım heyeti, bugün de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaydı. Medipol Başakşehir’in Osmanlıspor’u ağıladığı karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcı antrenör Tayfur Havutçu da tribünden takip etti.

Karşılaşmayı ayrıca Başakşehir’in eski yardımcı antrenörü olan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.