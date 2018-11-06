Medipol Başakşehir 3 eksikle çalıştı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndakiantrenman sahasında gerçekleştirildi.

İdmana, sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Mahmut Tekdemir katılmadı. Tedavisi süren Alparslan Erdem ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Isınmayla başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alan oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.