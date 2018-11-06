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06.11.2018 - 15:40 |

Medipol Başakşehir 3 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Medipol Başakşehir 3 eksikle çalıştı
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndakiantrenman sahasında gerçekleştirildi.

İdmana, sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Mahmut Tekdemir katılmadı. Tedavisi süren Alparslan Erdem ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Isınmayla başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alan oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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