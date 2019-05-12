Medipol Basakşehir - Ankaragücü: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Basakşehir evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı.

Müsabakada Başakşehir'in gollerini 46. dakikada Riad Bajic ve 62. dakikada Robinho kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek golünü 17. dakikada Boyd attı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 66'ya yükseltti ve averajla 2. sırada yer aldı. MKE Ankaragücü ise 37 puanla 14. sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Jojic (Dk. 60 Robinho), Soner Aydoğdu (Dk. 46 Emre Belözoğlu, Dk. 82 İrfan Can Kahveci), Napoleoni, Bajic

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic (Dk. 86 Alihan Kubalas), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moulin (Dk. 63 İlhan Parlak), Sacko, Canteros, Boyd (Dk. 84 Scarione), Orgill

Goller: Dk. 17 Boyd (MKE Ankaragücü), Dk. 46 Bajic, Dk. 62 Robinho (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 66 Pazdan (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son maçlarına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.



Son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli takımda Abdullah Avcı, bir önceki lig karşılaşması olan Demir Grup Sivasspor mücadelesine göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.



Avcı, kaptan Emre Belözoğlu, Robinho, İrfan Can Kahveci ve Serdar Taşçı'yı yedekler arasında tutarken, Riad Bajic, Fedor Kudriashov, Stefano Napoleoni, Milos Jojic ve Gökhan İnler'e ilk 11'de şans verdi. Kart cezalısı Eljero Elia da bu mücadelede takımındaki yerini alamadı.



Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Gael Clichy, orta sahada Gökhan İnler, Jojic, Edin Visca, Soner Aydoğdu ve Napoleoni, forvette ise Bajic ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü.



İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Arda Turan, Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Senegalli golcü Demba Ba ise kadroda yer almadı.



MKE Ankaragücü taraftarı, tribündeki yerini aldı

Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları, tribünde kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.



Başkent ekibinin taraftarları, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sağdan sıfıra inen Visca'nın yerden sert ortasında altıpasta Bajic'in topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.



17. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hızlı gelişen atakta Orgill, ceza sahasına hareketlenen Boyd'u gördü. Bu oyuncunun, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 20. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Napoleoni'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

46. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağdan gelişen atakta Visca'nın içeriye çevirdiği topa altıpasta Bajic'in şık vuruşunda top filelere gitti: 1-1 59. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Napoleoni'nin yerden vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.



62. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yerden şutunda kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı sektirdi. Sol çaprazda müsait durumda topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

70. dakikada Caiçara'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan ve ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda, Korcan Çelikay topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.



80. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Sacko'nun yerden uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.