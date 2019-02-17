Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor'un 29 puanı bulunuyor.

Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.