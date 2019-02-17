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17.02.2019 - 10:54 | | AA

Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 22. haftanın kapanış maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında
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Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor'un 29 puanı bulunuyor.

Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

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