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01.12.2019 - 16:26 |

Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 2-0

Süper Lig'de zirvenin güçlü adaylarından Medipol Başakşehir kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 2-0
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Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir evinde 12 puanla sıkıntılı durumdaki Antalyaspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazanadı.

Müsabakada golleri 60. dakikada Clichy ve 63. dakikada Aleksic kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 12 puanla 16. sırada kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim 

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin 

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Aziz Eraltay (Dk. 58 Kerim Frei), Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan (Dk. 46 Aleksic), Elia (Dk. 85 Arda Turan), Crivelli 

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Charles, Hakan Özmert (Dk. 66 Leschuk), Chahechouhe (Dk. 78 Fredy), Doğukan Sinik, Mukairu

 Goller: Dk. 60 Clichy, Dk. 63 Aleksic (Medipol Başakşehir) 

Sarı kartlar: Dk. 15 Charles, Dk. 59 Diego, Dk. 79 Celutska (Antalyaspor), Dk. 17 Crivelli (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR 

8. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk Akyol'un vuruşunda, kaleci Mert Günok topa sahip oldu.

41. dakikada Visca'nın pasıyla kale sahası önünde topu kontrol eden Berkay Özcan'ın dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasında, altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 

60. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle üstten kornere çeldi. 

Aynı dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağdan yaptığı ortada ceza sahasında seken top sol tarafta uygun durumda bulunan Clichy'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahası dışında gelişine yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 

63. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Clichy'nin sol taraftan yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aleksic'in vuruşunda, araya giren savunma oyuncusuna çarpan ve kaleci Ferhat Kaplan'ı da yanıltan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0 

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

 

Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 2-0

 

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