Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 35. maçına çıkacak

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 34 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 35 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 54 gole engel olamadı.

- Okan Buruk ile Avrupa'da 17. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 17. kez boy gösterecek.

Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan sezon başında göreve getirilen Buruk yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.

Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybederek turnuvadan elendi.

Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta Leipzig'e 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmasında da PSG'ye aynı skorla mağlup oldu. Turuncu-lacivertli ekip, gruptaki üçüncü maçında sahasında Manchester United'ı 2-1 yenerken, deplasmanda rakibine 4-1 kaybetti.

- Sahasında 18. maç

İstanbul ekibi, Leipzig mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 18. iç saha maçını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 17 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 17 maçta 17 gol atarken, kalesinde de 17 gol gördü.

- Martin Skrtel'in 100. maç heyecanı

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında forma giymesi durumunda kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıkacak.

Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.

Skrtel, Liverpool, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları ile 99 kez Avrupa kupalarında sahaya çıktı.

- En golcü isim Visca

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 14 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 8 golüne ise Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

- Başakşehir, Alman ekipleriyle 6. maçında

Turuncu-lacivertli ekip, Leipzig mücadelesinde, Alman ekipleriyle altıncı kez karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Alman takımlarıyla oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

İstanbul ekibi, 2017-2018 sezonunda bir başka Alman temsilcisi olan Hoffenheim ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden Medipol Başakşehir, sahasında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunda da Borussia Mönchengladbach ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti. Evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise rakibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

İstanbul ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile deplasmanda oynadığı ilk maçı ise 2-0 kaybetti.

- Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

Başakşehir'in Avrupa İlkleri