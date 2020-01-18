Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan ve Süper Lig'de de şampiyonluk yarışında olan Medipol Başakşehir, hafta içinde Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Başakşehir mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'in gollerini 22. dakikada Visca, 28. dakikada Demba Ba, 34. dakikada İrfan Can ve 41. dakikada Mahmut Tekdemir attı. Malatyaspor'un tek golünü 64. dakikada Jahovic kaydetti.

Başakşehir bu sonuçla puanını 36 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Malatyaspor ise 24 puanla 8. sırada kaldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat, Tarık Ongun, İbrahim Çağlar Uyarcan

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 82 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 75 Aleksic), Elia, Demba Ba (Dk. 67 Mehmet Topal), Crivelli

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina (Dk. 46 Murat Yıldırım), Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah (Dk. 75 Donald), Guilherme, Bifouma, Fofana (Dk. 61 Umut Bulut), Jahovic

Goller: Dk. 22 Visca, Dk. 27 Demba Ba, Dk. 34 İrfan Can Kahveci, Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 64 Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 60 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Bifouma, Dk. 45 4 Acquah, Dk. 80 Robin Yalçın, Dk. 85 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Maçtan dakikalar

12. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Jahovic'in pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan süratle ceza sahasına giren Bifouma'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'tan döndü.

22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda taç çizgisine yakın bir noktadan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Farnolle, arka direkte topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Visca, ceza sahasının önünden bekletmeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

27. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Elia'nın soldan ortasından İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Hadebe'den döndü. Demba Ba, ceza alanında önüne düşen meşin yuvarlağı sert ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 2-0.

34. dakikada ev sahibi ekip üçüncü golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

41. dakikada Medipol Başakşehir 4 farklı üstünlük yakaladı. Clichy'nin sol çaprazdan ortasında Mahmut Tekdemir'in penaltı noktası civarından yaptığı ayak içi vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0.

45 2. dakikada Bifouma'nın sol kanatta yerden ortasında Giulherme'nin penaltı noktasının önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izleyen maçın hakemi Serkan Tokat, Acquah'ın Demba Ba'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 4-0 önde kapattı.

58. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma, penaltı noktası üzerinde topu Guilherme'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazda topu kontrol ettikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada konuk takım farkı 3'e indirdi. Umut Bulut'un ara pasında ceza sahasında kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kalan Jahovic, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

75. dakikada Guilherme'nin ceza yayının sağından plase vuruşunda kaleci Mert Günok, iyi uzanarak meşin yuvarlağı son anda çeldi. Ardından Bifouma, sol çaprazda topu kontrol etti. Bu oyuncunun ortasında Chebake'in ceza yayı üzerinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90 2. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı kornerde Aleksic'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan notlar

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Yeni Malatyaspor karşısında Süper Lig'in 17nci haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelenin 11'inde tek değişikliğe gitti. Buruk, Mehmet Topal'ın yerine Mahmut Tekdemir'i ilk 11'de görevlendirdi. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Buruk, savunma hattını Caiçara, Ponck, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahanın ortasında Mahmut Tekdemir ve İrfan Can'a şans tanıyan Okan Buruk, kanatlarda Visca ve Elia'yı sahaya sürdü. Buruk'un gol yollarındaki tercihleri ise Demba Ba ve Enzo Crivelli oldu.

BAŞAKŞEHİR İÇ SAHADA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligin ilk 2 haftasını puansız geçen Medipol Başakşehir, sonrasında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. 33 puanla 2nci sırada bulunan turuncu lacivertli ekip, iç sahada da 8 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önündeki son mağlubiyetini Süper Ligin 2nci haftasında Fenerbahçe karşısında yaşayan Başakşehir, sonrasında çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

YENİ MALATYASPOR'DA ALİ RAVCI TAKIMIN BAŞINDA

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir karşısında takımın başında sportif direktör Ali Ravcı yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayıran Malatya ekibinde Ali Ravcı, Başakşehir maçında takımı sahaya çıkardı.

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