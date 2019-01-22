Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı resmen açıkladı!

Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı ile Demba Ba transferini duyurdu. Anlaşmanın süresi hakkında ise bilgi verilmedi.

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe'de de top koşturan 33 yaşındaki golcü oyuncu, son olarak Çin'in Şanghay Shenhua takımında forma giyiyordu.

Medipol Başakşehir, ara transfer döneminde Robinho ve Serdar Taşçı'dan sonra Demba Ba ile üçüncü transferini gerçekleştirdi.

Müslüm Baba'lı paylaşım:

Süper Lig lideri, geçtiğimiz saatlerde yüzü maskeli Başakşehir forması giyen bir futbolcu fotoğrafı paylaşmıştı.

Sow da doğruladı

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve Demba Ba'nın da yakın arkadaşı olan Moussa Sow, Twitter'dan Başakşehir'in gizemli fotoğrafını gülme emojisiyle paylaşarak bir anlamda transferi doğrulamış oldu.