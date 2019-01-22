Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı resmen açıkladı!
22.01.2019 - 13:19 |

Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan MedipolBaşakşehir, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı resmen açıkladı!
ABONE OL

Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı ile Demba Ba transferini duyurdu. Anlaşmanın süresi hakkında ise bilgi verilmedi.

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe'de de top koşturan 33 yaşındaki golcü oyuncu, son olarak Çin'in Şanghay Shenhua takımında forma giyiyordu.

Medipol Başakşehir, ara transfer döneminde Robinho ve Serdar Taşçı'dan sonra Demba Ba ile üçüncü transferini gerçekleştirdi.

Müslüm Baba'lı paylaşım:

Süper Lig lideri, geçtiğimiz saatlerde yüzü maskeli Başakşehir forması giyen bir futbolcu fotoğrafı paylaşmıştı.

Medipol Başakşehir, Demba Bayı resmen açıkladı

Sow da doğruladı

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve Demba Ba'nın da yakın arkadaşı olan Moussa Sow, Twitter'dan Başakşehir'in gizemli fotoğrafını gülme emojisiyle paylaşarak bir anlamda transferi doğrulamış oldu.

Medipol Başakşehir, Demba Bayı resmen açıkladı

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber