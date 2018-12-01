Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Skorer - Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçından galibiyetle ayrılan lider Medipol Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçından galibiyetle ayrılan lider Medipol Başakşehir 'e, Demir Grup Sivasspor 'dur' dedi: 0-1. Kırmızı-beyazlı ekip 35. dakikada Muhammet Demir'in golüyle güçlü rakibine 11 hafta sonra mağlubiyet tattırdı.

İkinci yarıda Başakşehir'den müthiş baskı

İkinci yarının son bölümünde rakip kaleyi baskı altına alan Medipol Başakşehir, Adebayor ve Visca ile önemli fırsatlardan yararlanamayınca sahadan şok yenilgiyle ayrıldı.

Yiğido, Beşiktaş'tan sonra Başakşehir'i de devirdi

Bu sonuçla ligdeki ikinci mağlubiyetini alan lider Medipol Başakşehir 30 puanda kaldı. Beşiktaş'tan sonra Başakşehir'i de deviren Yiğido ise puanını 18'e yükseltti.

Robinho cezalı duruma düştü

42. dakikada Emre Belözoğlu'nun ayağına basan Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli forvet, Göztepe maçında takımdaki yerini alamayacak.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Attamah (Dk. 46 Kerim Frei), Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 89 Soner Aydoğdu), Napoleoni, Bajic (Dk. 59 Adebayor)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Torje (Dk. 68 Medjani), Robinho (Dk. 90 1 Erdoğan Yeşilyurt), Emre Kılınç, Muhammet Demir (Dk. 73 Rybalka)

Gol: Dk. 35 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Robinho, Dk. 63 Hakan Arslan, Dk. 77 Braz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Adebayor, Dk. 80 Emre Belözoğlu, Dk. 89 Epureanu (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Uğur Çiftçi sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Muhammet Demir'in göğsüyle indirdiği topa Robinho ceza sahası önünde gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Epureanu'nun savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, Visca topu ceza sahası içinde göğsüyle önüne aldı. Visca'nın sağ çaprazdan bekletmeden çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Torje'nin savunma arkasına attığı pasla, Muhammet Demir ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Muhammet, altıpas önünde sağ çaprazdan yerden şutunu attı, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

58. dakikada konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç, sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına girdi, rakibinden kurtulduktan sonra ayak içiyle meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.



71. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Clichy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Visca topu Adebayor'a indirdi. Altıpas önündeki Adebayor'un sert vuruşunda meşin yuvarlak, Muhammet Demir'den döndü.



79. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Kerim Frei'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topu kontrol eden Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Topu bir kez daha önünde bulan Brezilyalı oyuncunun ikinci şutunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.



87. dakikada Medipol Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca, penaltı noktasına yakın bölgedeki Napoleoni'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.



Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.