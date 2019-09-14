Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Süper Lig'e kötü başlayan ve 3 maçta 3 puan toplayan Medipol Başakşehir konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la yenişemedi: 1-1.

Bol pozisyonun ve temponun olduğu karşılaşmada konuk ekip 39'da Yatabare'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya baskılı başlayan İstanbul temsilcisi 55'te Edin Visca'nın golüyle eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra Başakşehir adına Aleksic, Sivasspor adına da Yatabare çok net pozisyondan yararlanamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 5'e, Başakşehir ise 4'e yükseltti.

İrfan Can, tedbir amaçlı Sivasspor maçında yok

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci ise yaşadığı sakatlık sebebiyle bu zorlu müsabakanın kadrosunda yer almıyor. Milli takım kampında darbeye bağlı sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, durumunun ciddi olmamasına rağmen gelecek maçlar da düşünülerek Teknik Direktör Okan Buruk tarafından riske edilmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Aleksic, ceza sahasına doğru hareketlendi. Yayın önünde Crivelli ile verkaça giren Sırp futbolcunun şutunda kalecinin sektirdiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Caiçara'nın sağdan yerden ortasını, altıpasın sağında kontrol eden Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada Mahmut Tekdemir'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Visca, topu ceza sahası içi sağ çaprazda kontrol etti. Bosna Hersekli oyuncunun şutunda kaleci Samassa'dan dönen meşin yuvarlağı tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

39. dakikada konuk ekibin golü geldi. Yatabare, ceza sahasına ortalanan topu, Hakan Arslan'a indirdi. Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

45. dakikada ceza yayı civarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caiçara'nın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

55. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golünü buldu. Ceza sahası içinde oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Caiçara, içeri yerden sert çevirdi. Sol çaprazda topun gelişine Visca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

60. dakikada Visca'nın hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

74. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topun gelişine Visca'nın sol ayağıyla şutunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı son anda çeldi.

77. dakikada Visca'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Clichy, müsait pozisyonda topu Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye ters ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

83. dakikada Demir Grup Sivasspor çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Hakan Arslan'ın ara pasıyla savunma arkasına koşan Yatabare, kaleciyle karşı karşıya uygun durumdaki pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel (Dk. 69 Azubuike), Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 46 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Fernando), Mert Hakan Yandaş (Dk. 73 Traore), Emre Kılınç, Yatabare (Dk. 84 Kone)

Goller: Dk. 39 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mahmut Tekdemir, Dk. 61 Demba Ba (Medipol Başakşehir) Dk. 42 Emre Kılınç, Dk. 88 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Epureanu 6 ay 11 gün sonra

Medipol Başakşehir'in tecrübeli stoperi Alexander Epureanu tam 6 ay 11 gün sonra sahalara dönüyor. Son olarak 3 Mart 2019'da oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde sahaya çıkan Epureanu, yeni partneri Martin Skrtel'le birlikte ilk kez beraber sahaya çıktı.

Başakşehirli Robinho bu maçta ilk 11'de oynadı. Yıldız futbolcunun Milan formasıyla Lazio'ya attığı golü izliyoruz...