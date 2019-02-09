Medipol Başakşehir - Erzurumspor:1-1

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir , BB Erzurumspor 'u konuk etti.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Başakşehir oldu. 11. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşa ters bir kafa vuruşu yapan Opseth takımını 1-0 yenik duruma düşürdü. İlk yarı da Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise Erzurum ekibi etkisini arttırdı. Mücadelenin 75. dakikasında soldan gelen ortaya uçarak kafa vuruşu yapan Egemen Korkmaz skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca lider Başakşehir, Erzurum'la 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla lider Başakşehir puanını 45'e yükseltirken, Erzurumspor 18. puanını hanesine yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Robinho topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Sehic, direk dibinde çizgi üstünde meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

6. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahası sağ çizgisinde hareketlenen Visca'nın sert şutunda, kaleci Sehic topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol taraftan Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Opseth ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

25. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, Medipol Başakşehir savunmasına çarpan top yön değiştirdi. Kaleci Mert Günok'u yanıltan meşin yuvarlak, direğin dibinden az farkla kornere gitti.

35. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Obertan'ın pasıyla topla buluşan Eduok'un sol ayak içiyle yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada ceza sahası dışından Scuk'un çektiği şutta top yandan auta çıktı.



61. dakikada Visca'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Robinho, kaleci Sehic'i de geçtikten sonra dar açıdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.



74. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa uçarak kafayla vuran Egemen Korkmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

81. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Rashad Muhammed topu kontrol etti. Bu oyuncunun bekletmeden çektiği şutta top kaleci Mert'in bacağına çarparak kornere gitti.



Mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy (Dk. 25 Attamah), İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 64 Demba Ba), Elia (Dk. 81 Arda Turan), Robinho

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Kanstrup, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Scuk, Sunu (Dk. 64 Emrah Başsan), Obertan, Eduok, Opseth (Dk. 79 Rashad Muhammed) Goller: Dk. 11 Opseth (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir), Dk. 74 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 22 Epureanu, Dk. 82 Emre Belözoğlu, Dk. 86 Attamah (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, 3 hafta sonra ilk 11'de değişikliğe gitti.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı ve kazandığı ilk 3 maçta aynı 11'i sahaya süren Avcı, bu karşılaşmada ise 11'de bir değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, arka adalesinde zorlanma bulunan Arda Turan'ı riske etmeyerek Eljero Elia'ya ilk 11'de forma verdi. Arda ise yedek kulübesinde yer aldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımını Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Elia ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Emmanuel Adebayor ve Demba Ba gibi iki önemli golcü de forma şansı bekledi.

Obertan ilk kez ilk 11'de

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Gabriel Obertan, mavi-beyazlı ekiple ilk kez ilk 11'de Medipol Başakşehir karşısında sahaya çıktı.

Erzurum ekibinin, Levski Sofya'dan kadrosuna kattığı Gabriel Obertan, geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının son 26 dakikasında ilk kez mavi-beyazlı formayı giymişti.