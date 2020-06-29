Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
29.06.2020 - 13:13 | | AA

Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Galatasaray ile oynanan maçta forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirirken, antrenman çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 1 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Başakşehir FIFA Karantina Turnuvası'nda Galip

Fenerbahçe'den Harington Kupası paylaşımı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Fenerbahçe Beko, Maurizio Gherardini ile sözleşme uzattı
    Son dakika | Fenerbahçe Beko, Maurizio Gherardini ile sözleşme uzattı
  2. Sörloth ligde suskunluğuna son verdi
    Sörloth ligde suskunluğuna son verdi
  3. Frutti Extra Bursaspor'a NBA'den transfer
    Frutti Extra Bursaspor'a NBA'den transfer
  4. Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
    Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
  5. Hacıosmanoğlu'ndan Bakasetas'a şok suçlama!
    Hacıosmanoğlu'ndan Bakasetas'a şok suçlama!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Larin ve Mirin, Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor

Larin ve Mirin, Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor

Zeki Çelik'ten transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif almadım

Zeki Çelik'ten transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif almadım

Trabzonspor'da sakatlardan iyi haber

Trabzonspor'da sakatlardan iyi haber

Günün Canlı Maç Yayınları (29.06.2020)

Günün Canlı Maç Yayınları (29.06.2020)

Sıradaki Haber