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11.12.2018 - 19:20 | | AA

Medipol Başakşehir, Galatasaray'a hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray'a hazırlanıyor!
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de çıkan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Açıklamada, diğer oyuncuların ise 5'e 2 top kapma ve dar alan oyununun ardından çift kale maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.

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