11.12.2018 - 19:20 | | AA
Medipol Başakşehir, Galatasaray'a hazırlanıyor!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de çıkan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Açıklamada, diğer oyuncuların ise 5'e 2 top kapma ve dar alan oyununun ardından çift kale maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.