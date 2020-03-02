Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçı canlı bahisle Misli.com'da...

Başakşehir, geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında 90. dakikada Skrtel'in golüyle kazanmış ve ligin zirvesine yerleşmişti. Hafta arasında ise 90+2'de Visca'nın attığı golle Sporting maçını uzatmaya taşıdı, 119'da yine Visca'nın golüyle turu geçti ve Avrupa Ligi'nde son 16 arasına yazdırıp göğsümüzü kabarttı. Takımda önemli bir eksik bulunmuyor fakat TD Okan Buruk, 120 dakika mücadele eden takımında bazı oyuncuları dinlendirebilir.

Gaziantep FK ise İzmir deplasmanında, Göztepe karşısında 90+1'de Diarra ile 1 puan almıştı. Süper Lig'deki son 4 maçtan 10 puan çıkartıp haftaya 9. sırada girmişlerdi. TD Marius Sumudica, "Sahada gerçek kimliğimizi ortaya çıkarırsak İstanbul’dan puanlarla döneceğimize inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir, evindeki son 11 Süper Lig maçını kaybetmedi. (8 galibiyet - 3 beraberlik)

- Gaziantep FK'nın stoperi Papy Djilobodji, Domagoj Vida ile birlikte bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan iki savunmacıdan biri.

- Başakşehir'in tecrübeli forveti Demba Ba, Süper Lig'de çıktığı son 4 iç saha maçında 5 gole katkı (4 gol - 1 asist) yaptı.

- Gaziantep FK, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçın 8'inde ilk yarı gol yemedi. Son 5 deplasmanın 4'ünde ilk yarılar 0-0 geçildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Başakşehir galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %69'u Başakşehir'in karşılaşmadan 3 puanla ayrılmasını bekliyor. %20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ'ÜN TERCİHİ...

Hafta içinde Avrupa’da göğsümüzü kabartan ve Sporting önünde tur atlamayı başaran Başakşehir lige dönüyor. Sporting maçının 120 dakika oynanması bu maçla ilgili soru işaretlerini arttırabilir belki ama motivasyon olarak müthiş seviyedeler. Gaziantep FK’nın kontra silahları tehdit oluştursa da ev sahibi takım 3 puanı alır. "MS1" öneriyorum.