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04.10.2019 - 16:15 | | İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç oynandığı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile yapılan müsabakada forma giyen oyuncuların ise yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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