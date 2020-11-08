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08.11.2020 - 13:37 |

Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: 2-1

Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Medipol Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: 2-1
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Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Medipol Başakşehir evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.  Konuk ekip 1. dakikada Sefa Yılmaz'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Başakşehir 80. dakikada Gulbrandsen ile eşitliği sağladı. Başakşehir maçın son dakikasında Mehmet topal ile üstünlük golünü kaydetti ve maçı 2-1 kazandı. Gençlerbirliği'nde Mattias Johansson 72 dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu maçın ardından Başakşehir puanını 13'e yükseltti. konuk Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

Başakşehir'de yeni transfer Belçikalı Nacer Chadli yaptığı 2 asistle maça damga vurdu.

 

Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: 2-1

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