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03.10.2020 - 15:53 |

Medipol Başakşehir - Göztepe: 0-0

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir bu sezon oynadığı 4. maçından da galip ayrılamadı ve bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir - Göztepe: 0-0
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Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir bu sezon oynadığı 4. maçından da galip ayrılamadı ve bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir ligdeki ilk puanını alırken konuk Göztepe ise puanını 6'ya yükseltti. Milli takım arasının ardından Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Medipol Başakşehir - Göztepe: 0-0

 

Medipol Başakşehir - Göztepe: 0-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim 

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek 

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 90 Enes Karakuş), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 68 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 90 Berkay Özcan), Demba Ba (Dk. 83 Guldbrandsen) 

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 59 Burekovic), Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 83 Poko), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 77 Cherif Ndiaye), Mossoro (Dk. 46 Guilherme), Brown Ideye (Dk. 83 Efe Binici) 

Sarı kartlar: Dk. 36 Tripic, Dk. 89 Poko (Göztepe), Dk. 85 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 90 1 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Göztepe vs Gaziantep Maçının Perde Arkası

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