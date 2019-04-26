Medipol Başakşehir - Göztepe: 0-2

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasında lider Medipol Başakşehir, küme düşme potasında bulunan Göztepe'yi konuk etti. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 2-0 kazandı.

Maçta Göztepe'nin gollerini 7. dakikada Jerome ve 85. dakikada Deniz Kadah kaydetti.

VAR'la iptal edildi

Başakşehir, 45. dakikada Visca ile beraberliği yakaldı. VAR'da yapılan inceleme sonrası Edin Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Suat Arslanboğa golü iptal etti.

Bu sonuçla lider Başakşehir 62 puanda kaldı. Maç eksiği ile Galatasaray 3, Beşiktaş ise 6 puan geriden lideri takip etti. Göztepe puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla 15. sırada yer aldı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Serdar Taşçı, Mahmut Tekdemir, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Bajic), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 57 Napoleoni), Elia (Dk. 46 Adebayor), Robinho

Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Wallace Reis, Titi, Berkan Emir, Poko, Castro, Halil Akbunar (Dk. 71 Gouffran), Deniz Kadah, Serdar Gürler (Dk. 90 2 Alpaslan Öztürk), Jerome (Dk. 80 Borges)

Goller: Dk. 7 Jerome, Dk. 85 Deniz Kadah (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 76 Caiçara, Dk. 89 Robinho (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Wallace Reis (Göztepe)

Maçtan dakikalar

7. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Serdar Gürler'in sol kanattan ceza sahasına yerden ortasında Titi, meşin yuvarlağı bekletmeden topuğuyla altıpas üzerindeki Jerome'ye bıraktı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.



13. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Caiçara'nın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Robinho'nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.



45. dakikada Medipol Başakşehir'in Visca ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Caiçara'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Visca'nın topu kontrol ettikten sonra uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Suat Arslanboğa VAR merkezinden gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Halil Akbunar, sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Halil'in yerden sert şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.



61. dakikada Napoleoni'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazından son çizgiye inen İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Robinho'nun altıpas önünden yaptığı vuruşta Beto, topu kornere çeldi.



69. dakikada sol kanatta topu kontrol eden Napoleoni'nin sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden kaleye gönderdiği top yandan auta gitti.



73. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Visca gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, Beto'nun kucağında kaldı.



78. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mahmut Tekdemir'in ceza sahası sol çaprazına havadan gönderdiği topu Robinho, uçarak kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Beto, son anda direk dibinde topu çıkardı.



85. dakikada Göztepe, 2. golü buldu. Serdar Taşçı'dan orta sahada kaptığı topla hızla rakip kaleye giden Deniz Kadah, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.



90 +1. dakikada Tayfur Bingöl ceza sahasına girdikten sonra topu sağ çaprazdaki Deniz Kadah'a çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.



90+3. dakikada aldığı pasla ceza sahasına giren Castro'nun şutunda top Mert'in ayaklarından döndü.



Mücadele, Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son üç haftadaki ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.



Ligde bundan önceki 3 maçta aynı 11'i sahaya süren Avcı, Göztepe karşısında stoperde Ganalı Joseph Attamah'ın yerine, devre arasında kadroya dahil olan Serdar Taşçı'ya şans verdi.



Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı, Clichy, orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia, forvette ise Robinho ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü.



İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Arda Turan ve Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, kadroda yer almadı.



Göztepe taraftarından büyük ilgi

Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.



Ege ekibinin taraftarları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.



Turuncu-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi ise düşük kaldı.



Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşma öncesinde sahaya, "Nöbetçi noterlik uygulaması vatandaşlarımıza hayırlı olsun" yazılı pankartla çıktı.