Medipol Başakşehir - Göztepe: 2-1

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Göztepe'yi konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı Başakşehir 2-1 kazandı.

Başakşehir'in gollerini 14. dakikada Gulbrandsen, 90+3. dakikada Skrtel attı. Göztepe'nin tek golünü 64. dakikada Soner attı.

Başakşehir bu galibiyetle 14 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi. Göztepe 9 puanla 11. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan İnler, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napolenoi, Serdar, Mossoro, Jerome

Maçtan dakikalar

Mücadelenin ilk dakikasında Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Gökhan İnler'in ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Beto topu köşeden çeldi. Seken topu ceza sahası içinde kontrol eden Crivelli, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleci Beto bir kez daha köşeye giden topta gol izni vermedi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Epureanu'nun ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gulbrandsen, sağ çaprazda yerden şutunu attı, kaleci Beto'nun ayaklarının arasından geçen top fileleri havalandırdı: 1-0. Yan hakemin ofsayt bayrağı nedeniyle orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesini bekledi ve ardından gol kararını verdi.

19. dakikada ev sahibi takım, rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşu paslaşarak kullandı. İrfan Can'ın arka direğe kestiği topa Skrtel kafayı vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Visca'nın şutunda ise top az farkla yandan auta çıktı.

45. dakikada Göztepe, rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan serbest vuruş kazandı. Serdar Gürler'in ceza sahası içine gönderdiği topa Mahmut Tekdemir ters bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Mert meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

45+1. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mossoro, penaltı noktasına yerden topu attı. Müsait pozisyondaki Soner Aydoğdu'nun şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

64. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Gulbrandsen'in hatalı pasında topla buluşan Soner Aydoğdu, rakip kaleye doğru ilerledi. Soner, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza yayı önünden şutunu attı, yan direğe çarpan top ardından ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada gelişen Göztepe atağında, Jerome'un pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil Akbunar, yerden sert vurdu, kaleci Mert soluna gelen topu yatarak kontrol etti.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Robinho'nun arka direğe gönderdiği topa Mahmut Tekdemir vurdu, kaleci Beto son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Robinho'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Epureanu'nun indirdiği topa Crivelli kafa ile dokundu, savunmadan seken topa arka direk önünde Skrtel gelişine vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Okan Buruk, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu'nun yerine orta sahada Gökhan İnler'e şans verdi.

Buruk takımını sahaya Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Crivelli ilk 11'iyle sürdü.

Visca ilk 11'deki yerini aldı

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanların büyük bölümünde takımla çalışamayan Edin Visca, ilk 11'deki yerini aldı.

Ülkesi Bosna Hersek'in, Finlandiya ile oynadığı maçta sakatlanan Visca, mücadelenin 18. dakikasında oyundan çıkmıştı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda iki kale arkası tribününde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı açıldı. Stadın etrafında da Türk bayrakları yer aldı.

Saha kenarındaki reklam tabelalarında da Barış Pınarı Harekatı yazısı ve İstiklal Marşı'ndan bölümler döndü.

Başkanlardan asker selamı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek okudu.

İki başkanın asker selamına ve protokol tribünündeki diğer isimler ve tribündeki taraftarlar da eşlik etti.

Mossoro, Napoleoni ve Soner Başakşehir'e karşı sahada

Medipol Başakşehir'in rakibi Göztepe'nin ilk 11'inde, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımın kadrosunda yer alan 3 oyuncu yer aldı.

Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni ve Soner Aydoğdu, eski takımları Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Okan Buruk'un doğum günü

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, doğum gününde turuncu-lacivertli takımın başında Göztepe maçına çıktı.

19 Ekim 1973 doğumlu olan Buruk, 47. yaşına girdiği günde takımının başında saha kenarında yer aldı.