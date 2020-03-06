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06.03.2020 - 15:41 | | İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Göztepe maçı için bugün İzmir'e gidecek.

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