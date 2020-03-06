06.03.2020 - 15:41 | | İSTANBUL (AA) -
Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Göztepe maçı için bugün İzmir'e gidecek.