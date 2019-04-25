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25.04.2019 - 20:24 |

Medipol Başakşehir, Göztepe maçına hazır

Medipol Başakşehir , Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Göztepe maçına hazır
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapıldı.

Teknik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada Göztepe'yi konuk edecek.

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