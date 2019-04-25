25.04.2019 - 20:24 |
Medipol Başakşehir, Göztepe maçına hazır
Medipol Başakşehir , Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapıldı.
Teknik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada Göztepe'yi konuk edecek.