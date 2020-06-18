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18.06.2020 - 11:11 | | ANKARA (AA) -

Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü karşısında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü karşısında
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Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 56 puanla zirveye ortak olmuştu.

Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. Turuncu-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.

Demba Ba'nın durumu maç saatinde belli olacak

 

Medipol Başakşehir'de, MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

İstanbul ekibinin geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Senegalli golcü Demba Ba'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

 

Epureanu, Skrtel ve Mahmut sarı kart ceza sınırında

 

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü'nün konuğu Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Ligde 24 puanla 17. sırada yer alan başkent temsilcisi, lider Trabzonspor'la aynı puanda (56) olan 2. sıradaki Medipol Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra yaptığı ilk maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasında 4 puan aldı.

Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki MKE Ankaragücü'nde, sakatlığı bulunan Orkan Çınar ile sarı kart cezalısı Ante Kulusic, Medipol Başakşehir önünde forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir arasında saat 21.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak haftanın açılış maçını, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Medipol Başakşehir haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü karşısında

 

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