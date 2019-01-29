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29.01.2019 - 14:59 | | AA

Medipol Başakşehir, hazırlıklara ara vermedi

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 20. hafta maçında karşılaşacağı Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklara ara vermedi
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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas, dayanıklılık, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

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