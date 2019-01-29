29.01.2019 - 14:59 | | AA
Medipol Başakşehir, hazırlıklara ara vermedi
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 20. hafta maçında karşılaşacağı Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas, dayanıklılık, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.
Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.