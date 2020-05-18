Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 10.30 ve 17.00'de 2 ayrı grup olarak yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.