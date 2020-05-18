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18.05.2020 - 17:12 | | İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

 Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 10.30 ve 17.00'de 2 ayrı grup olarak yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

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