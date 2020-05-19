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19.05.2020 - 22:36 | |   İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın iki ayrı grup halinde yapacağı idmanlarla devam edecek.

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