19.05.2020 - 22:36 | | İSTANBUL (AA) -
Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.
Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın iki ayrı grup halinde yapacağı idmanlarla devam edecek.