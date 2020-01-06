Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
06.01.2020 - 18:43 | | İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / ANTALYA (DHA) -

Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

 Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Başakşehir, akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, çift kale maçla tamamlandı.

TURUNCU LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK
Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Başakşehir’de Ponck, Visca, Robinho, Caiçara, Arda ve Azubuike izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Sakatlığı süren Skrtel ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Turuncu lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber