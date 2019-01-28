Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: 2-0

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir ikinci yarıya fırtına gibi başladı.

Geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 yenen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu akşam da Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla devirdi, şampiyonluk yarışında önemli bir engeli daha aştı.

Başakşehir'i zirve yarışında altın değerinde 3 puana ulaştıran golleri 42'de Visca, 84'te Elia kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 41'e yükseltirken, Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Medipol Başakşehir tehlikeli geldi. Ben Youssef'in kendi yarı sahasında uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kontrol eden Clichy, pasını Arda Turan'a verdi. Bu oyuncunun pasıyla tekrar topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Clichy'nin yerden içeri kestiği meşin yuvarlağa Mossoro, penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu. Kaleci Ramazan Köse topu kornere çeldi.

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve çizgiye inen Caicara, penaltı noktasına ortasını yaptı. Topu göğsüyle kontrol eden Arda Turan'ın altıpasın önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, araya giren Popov'dan döndü.

39. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasın önünde iyi yükselen Epureanu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca, Robinho ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sağ çaprazda dar açından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

48. dakikada Mossoro'nun pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağı sağ kanatta hareketlenen Caicara'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan Köse'den döndü.

57. dakikada Emre Belözoğlu'nun kafayla verdiği pasla savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Robinho'nun 2 rakip futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra ceza yayı içinde müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

75. dakikada Sadiku'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok güçlükle topu kornere tokatladı.

80. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia'nın sol çaprazda ceza sahasına yerden çıkardığı pas sonucu topla buluşan Visca'nın dar açından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ramazan Köse'den döndü. Ardından Kasımpaşa savunması tehlikeyi savuşturdu.

84. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Robinho, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'ya pasını attı. Bu oyuncu, ceza sahasına girmeden sol kanattan bindiren Elia'nın önüne pasını yolladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Elia'nın altıpasın önünden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.