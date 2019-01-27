27.01.2019 - 22:23 | | AA
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya hazır
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, koordinasyon çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.