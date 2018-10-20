Medipol Başakşehir - Kayserispor: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir evinde Kayserispor'u konuk ederken, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 maç sonra 3 puan aldı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan taraf Medipol Başakşehir oldu. Ev sahibi ekipte 41. dakikada sahneye çıkan Marcio Mossoro takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Medipol Başakşehir sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 18'e yükseltip zirve takibini devam ettirirken, Kayserispor ise 9 puanda kaldı.

ARDA TURAN YEDEK KALDI

Medipol Başakşehir'de 10 maçlık cezası sona eren ve ilk 11'de kendisine görev bulamayan Arda Turan yedekler arasında yer alırken karşılaşmada forma şansı bulamadı.

İLK YARI

4. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Mahmut Tekdemir'den topu kapan Mensah, ceza yayı içinde yerden şutunu çekerken, top az farkla yandan auta çıktı.

6. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Visca sağ kanattan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun arka direkteki Elia'ya attığı pasta savunma son anda topu kornere gönderdi.

41. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, son çizgiye indi ve arka direğe ortasını yaptı. Topun gelişine vuran Mossoro, fileleri havalandırdı: 1-0

Mücadeledenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI

68. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Varela, ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu. Kaleci Mert köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

72. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gol fırsatını değerlendiremedi. Clichy'nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca, rakibinden kurtulup sol ayağıyla şutunu attı. Yan direkten dönen topu Mossoro yeniden kaleye gönderirken, kaleci Lung bu şutta da gole izin vermedi.

84. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sağ kanattan ilerleyen Visca, ceza yayı içindeki Soner'e pasını attı. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki şutunda, kaleci Lung soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+3. dakikada ev sahibi ekip net bir fırsatı kullanamadı. Clichy, kendi yarı sahasında kaptığı topla rakip kaleye doğru süratla ilerleyip, ceza sahasına girmeden Visca ile paslaştı. Uygun pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - KAYSERİSPOR: 0

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 73 Soner Aydoğdu), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 90 Napoleoni), Adebayor (Dk. 73 Bajic)

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru (Dk. 69 Mert Özyıldırım), Levent Gülen, Atila Turan, Mensah, Kana Bıyık, Varela (Dk. 85 Kucher), Chery, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gol: Dk. 41 Marcio Mossoro (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 3 Mahmut Tekdemir, Dk. 18 Junior Caiçara, Dk. 66 İrfan Can Kahveci, Dk. 76 Eljero Elia, Dk. 83 Soner Aydoğdu (Medipol Başakşehir); Dk. 78 Tiago Lopes, Dk. 90+4 Mert Özyıldırım (Kayserispor)

MAÇTAN NOTLAR

Medipol Başakşehir 3 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 3 maçlık beraberlik serisine son verdi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

Oynadığı son 5 maçta 4. yenilgisini yaşayan Kayserispor ise 9 puanda kaldı.

Junior Caiçara cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Junior Caiçara, Kayserispor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Caiçara, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Arda Turan forma şansı bulamadı

Medipol Başakşehir'de 10 maçlık cezası biten ve karşılaşmanın kadrosunda yer alan Arda Turan, Kayserispor'a karşı forma şansı bulamadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda üç oyuncu değişikliğine gitti ancak Arda'ya şans vermedi.

Yenilmezlik serisi 12 maça çıktı

Kayserispor'u 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekibin evindeki yenilmezlik serisi 12 maça yükseldi.

Sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.