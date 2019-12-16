Medipol Başakşehir - Konyaspor: 1-1

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Başakşehir'in golünü 26. dakikada Ponck atarken İH Konyaspor'un golünü ise 63. dakikada Milosevic kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir 27 puanla 3. sırada yer aldı. Konyaspor ise 16 puanla 15. sırada yer aldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 72 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 66 Demba Ba), Elia (Dk. 77 Robinho), Crivelli

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Miya), Ömer Ali Şahiner (Dk. 90 3 Ali Turan), Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Dk. 61 Daci)

Goller: Dk. 26 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Anicic, Dk. 58 Ferhat Öztorun, Dk. 90 2 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Maçtan dakikalar

13. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Clichy, ceza yayı önündeki Visca'ya pasını gönderdi. Visca da bekletmeden sol taraftan ceza sahasına giren Elia'nın önüne pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

26. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Ponck kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada İttifak Holding Konyaspor yarı sahasının ortalarından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta, Enzo Crivelli, ceza sahası içerisinde kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Skubic'in sağ kanattan ön direğe gönderdiği topa, Ömer Ali Şahiner kayarak vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

63. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. İttifak Holding Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Daci'nin ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyondaki Milosevic topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

68. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Caiçara, ceza yayı içindeki Demba Ba'ya yerden pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.

84. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Clichy'nin sol kanattan altıpas önüne gönderdiği topa iyi yükselen Demba Ba kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla uzak direk dibinden auta çıktı.

89. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Gökhan İnler ile verkaç yapan Visca, ceza sahası içinde topla buluştu. Visca'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede de olsa topun kontrolünü sağladı.

90 +1. dakikada ev sahibi takım net bir fırsatı daha kullanamadı. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Caiçara, kafayla topu altıpas önüne indirdi. Demba Ba uygun pozisyonda gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90 +4. dakikada ev sahibi takım sol kanattan etkili geldi. Clichy'nin ön direğe yaptığı ortada Crivelli topa kafayı vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Buruk, Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11'inde yer alan tüm oyuncularına bu mücadelede de formayı verdi. Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Bu üç futbolcu, Borussia Mönchengladbach mücadelesinde de forma giyememişti. Sakatlıkları geçen Mahmut Tekdemir ve Robinho ise yedekler arasında yer aldı.

Göksel Gümüşdağ taraftarla buluştu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, mücadele öncesinde turuncu-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Stat önünde toplanan taraftarların yanına asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile giden Gümüşdağ'a, taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.