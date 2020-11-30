Medipol BaÅŸakÅŸehir-Leipzig maÃ§Ä±nÄ± Ä°spanyol hakem Grande yÃ¶netecek

30.11.2020 - 19:05 |
Medipol BaÅŸakÅŸehir-Leipzig maçÄ±nÄ± Ä°spanyol hakem Grande yönetecek
Medipol BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Åžampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Almanya'nÄ±n Leipzig takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä± Ä°spanyol hakem Carlos del Cerro Grande yÃ¶netecek.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Åžampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Almanya'nÄ±n Leipzig takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä± Ä°spanyol hakem Carlos del Cerro Grande yÃ¶netecek.Â
UEFA'nÄ±n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 20.55'te baÅŸlayacak maÃ§ta dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak Grande'nin yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± aynÄ± Ã¼lkeden Juan Carlos Yuste ile Roberto Alonso Fernandez yapacak.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.