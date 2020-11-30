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30.11.2020 - 19:05 |

Medipol BaÅŸakÅŸehir-Leipzig maçÄ±nÄ± Ä°spanyol hakem Grande yönetecek

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Åžampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Almanya'nÄ±n Leipzig takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä± Ä°spanyol hakem Carlos del Cerro Grande yÃ¶netecek.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir-Leipzig maçÄ±nÄ± Ä°spanyol hakem Grande yönetecek
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Medipol BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Åžampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Almanya'nÄ±n Leipzig takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä± Ä°spanyol hakem Carlos del Cerro Grande yÃ¶netecek.Â 

UEFA'nÄ±n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 20.55'te baÅŸlayacak maÃ§ta dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak Grande'nin yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± aynÄ± Ã¼lkeden Juan Carlos Yuste ile Roberto Alonso Fernandez yapacak.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

Medipol BaÅŸakÅŸehir-Leipzig maÃ§Ä±nÄ± Ä°spanyol hakem Grande yÃ¶netecek

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