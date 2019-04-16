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16.04.2019 - 20:49 | | DHA

Medipol Başakşehir, MHK'yı ziyaret edecek

Medipol Başakşehir Kulübü, kulüp yöneticilerinin yarın Merkez Hakem Kurulu'nu ziyaret edeceğini açıkladı.

Medipol Başakşehir, MHK'yı ziyaret edecek
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Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve beraberindeki heyet, yarın saat 14.30'da MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerini ziyaret edecek.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız, asbaşkanlarımız ve CEO'muz yarın 14.30'da MHK Başkanı ve kurul üyelerine bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

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