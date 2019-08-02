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02.08.2019 - 17:21 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçlarının saatleri belli oldu

Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmaların saatleri belli oldu.

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçlarının saatleri belli oldu
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ilk maçın saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.

Yunanistan'daki Karaiskakis Stadı'nda 13 Ağustos Salı günü yapılacak rövanş mücadelesinin başlama saatinin ise 21.30 olduğu kaydedildi.

İstanbul'da oynanacak ilk maçın biletleri Passo.com.tr ve Stat Passolig gişesinden kağıt bilet olarak satışa sunuldu.

 

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