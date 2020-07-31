31.07.2020 - 22:28 | | AA
Medipol Başakşehir pas ve şut çalıştı
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Kopenhag ile oynayacak olan temsilcimiz hazırlıklarını sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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