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04.02.2020 - 14:39 | | AA

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda turuncu-lacivertli futbolcuların salonda çalıştığı belirtildi. Antrenmanda futbolcuların kuvvet çalışması yaptığı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli takım, günün ikinci antrenmanını bu akşam tesislerinde yapacak.

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