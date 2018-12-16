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16.12.2018 - 14:41 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'na döndü

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Salı günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'na döndü
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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray mücadelesinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı pas çalışmasıyla sürdürdüğü kaydedildi. Antrenmanın, şut ve sonlandırma çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor arasında oynanan 5. tur ilk maçı, 1-1 sona ermişti.

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