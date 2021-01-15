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15.01.2021 - 10:06 | | AA

Medipol Başakşehir, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertlilerin 22 puanı bulunuyor.

Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Demir Grup Sivasspor da haftaya 22 puanla giriyor.

- Eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

- İrfan Can Kahveci ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor.

İrfan Can, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

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Medipol Başakşehir, yarın Demir Grup Sivassporu konuk edecek

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