Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: 3-3

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan Başakşehir henüz 11. dakikada Gulbradsen'le 1-0 öne geçti. Son derece formda olan Gulbradsen 21'de bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

59. dakikada ise Demba Ba farkı 3'e çıkardı. Denizli ekibinin ilk golü 62. dakikada Özer Özdemir'den geldi.

90+2'de Denizlispor Rodallega'yla farkı 1'e indirdi. 90+7'de ise penaltı kazanan Denizlispor bir mucizeye imza atarak skoru 3-0'dan 3-3'e getirdi. Böylece ekipler sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 14'e yükseltirken, Denizlispor 6. puanını hanesine yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Orta sahada topla buluşan Chadli, savunmanın arkasına hareketlenen Gulbrandsen'e pasını attı. Norveçli oyuncu ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunu atta ve meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

16. dakikada Denizlispor'un gelişen atağında Bakalorz'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sagal, Deniz Türüç'ten sıyrılıp ceza sahasına girdi. Dar açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan da kaldı.

19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Rodallega'nın şutu, savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Bakalorz yükselen topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlara gitti.

21. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Visca, savunma arkasına kaçan Gulbrandsen'e pasını gönderdi. Norveçli oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve kaleci Pantilimon'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

23. dakikada Gulbrandsen'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın şutunda, top kaleci Patilimon'dan döndü. Boşta kalan topa Mahmut Tekdemir vurdu, meşin yuvarlak yanda auta gitti.

30. dakikada Sagal'ın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Buruk, ligde geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 3-2 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Mehmet Topal kadroda yer almadı. Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Bolingoli de yedekler arasında forma şansı bekledi. Okan Buruk bu 4 oyuncunun yerine Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen ve Nacer Chadli'ye ilk 11'de görev verdi. Bu değişiklikler sonrasında ise Deniz Türüç sol bekte görev aldı.

İstanbul ekibinde, sakatlığı süren Junior Caiçara ise kadroda yer almadı.

Fredrik Gulbrandsen ilk kez ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Gulbrandsen, turuncu-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş karşısında kaydettiği iki gole de imza atmıştı.