08.06.2020 - 13:40 | | Ä°STANBUL (AA) -Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Aytemiz Alanyaspor maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±
Medipol BaÅŸakÅŸehir, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda 13 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanÄ±n Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam eden idmanda dar alanda maÃ§ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. AntrenmanÄ±n, ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± idmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.