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16.03.2020 - 17:10 | | AA

Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü AytemizAlanyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda Trabzonspor maçında görev yapan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak günü tamamladı.

Yarın izin yapacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına 18 Mart Çarşamba günü akşam yapacağı idmanla devam edecek.

Medipol Başakşehirde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Skorer Özel - Aksal Yavuz
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