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19.11.2020 - 16:04 | | AA

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın 5'e 2 pas oyununun ardından gerçekleştirilen orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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Medipol Başakşehirde Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

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