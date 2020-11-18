Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
18.11.2020 - 18:14 | | AA

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
ABONE OL

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas oyunuyla devam eden idmanın çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Medipol Başakşehirde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Achraf Hakimi'nin Inter'le geçirdiği ilk aylara göz atıyoruz...
daha fazla video için



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mike Tyson maçı ne zaman? Mike Tyson - Roy Jones maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Mike Tyson maçı ne zaman? Mike Tyson - Roy Jones maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samet Aybaba: İlk maçta çıkışa geçmek istiyoruz

Samet Aybaba: İlk maçta çıkışa geçmek istiyoruz

Son dakika | Semih Şentürk yıllar sonra Fenerbahçe'ye döndü!

Son dakika | Semih Şentürk yıllar sonra Fenerbahçe'ye döndü!

Çaykur Rizespor, Hatayspor deplasmanından puanla dönmek istiyor

Çaykur Rizespor, Hatayspor deplasmanından puanla dönmek istiyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet