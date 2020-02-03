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03.02.2020 - 22:57 | | AA

Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor mesaisi!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor mesaisi!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Medipol Başakşehirde Demir Grup Sivasspor mesaisi

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