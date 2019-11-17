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17.11.2019 - 20:52 |

Medipol Başakşehir'de Galatasaray hazırlığı!

Medipol Başakşehir, Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Galatasaray hazırlığı!
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınmayla başladığı belirtildi. 

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, orta-şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi. 

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Medipol Başakşehirde Galatasaray hazırlığı

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