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24.06.2020 - 21:31 | | AA

Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Medipol Başakşehirde Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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